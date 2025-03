Vreme – Danas smena sunca i oblaka, temperatura do 20 °C

Vreme – Danas malo do umereno oblačno i toplo. Posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u većini krajeva kiša i lokalni pljuskovi. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i košavskom području i jak, južnih smerova. Najniža temperatura od -1 °C na istoku i jugoistoku Srbije do 10 °C u Beogradu. Najviša temperatura od 20 do 24 °C.

U Zaječaru pretežno sunčano i toplo vreme, sa maksimalnom temperaturom do 20 stepeni. Jutarnja temperatura nešto niža, između 5 i 7 stepeni. Vetar slab i umeren, između 5 i 13 km/h.

U DRUGOJ DEKADI MARTA PROMENLјIVO, ALI I DALјE RELATIVNO TOPLO VREME, POVREMENO UZ KIŠU I PLјUSKOVE

Narednih dana će se zadržati uglavnom toplo, ali promenlјivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih perioda, povremeno sa kišom i plјuskovima. Na pojedinim lokalitetima, kiša će kratkotrajno biti intenzivnija (20 do 30 mm) uz prolazni pad temperature, ali se u većini mesta sve do 16.03. i dalјe očekuje toplo vreme za ovaj period godine (od 17 do 23 °S). U južnom Banatu i donjem Podunavlјu povremeno će duvati jak jugoistočni vetar.

Oko 17.03. prolazno zahlađenje u svim krajevima uz pojačanje severozapadnog vetra.

Biometerološka prognoza

Vremenski uslovi uticaće povolјno na većinu hroničnih bolesnika tokom dana. U drugom delu dana se očekuje pogoršanje biometeorološke situacije, pa se oprez u večernjim satima savetuje kako hronično obolelima, tako i svim osetlјivim osobama. Glavobolјa, nervoza i nesanica moguće su meteoropatske reakcije. U saobraćaju je potreban dodatan oprez.

ZaječarOnline/O.B.