VLAGU U DOMU MOŽETE ZAUSTAVITI ODMAH! Ovih 6 koraka štiti zidove i plafone

Posle leta koje je, po mišljenju mnogih, proletelo, hladniji dani polako stižu. Zatvoreni prozori i smanjen protok svežeg vazduha, u kombinaciji sa vlažnim letom i toplijom zimom, mogu da stvore idealne uslove za vlagu i pojavu plesni na zidovima, plafonima, u kupatilima ili čak u ormarićima.

Dobra vest je da se problem može sprečiti na vreme.

1. Smanjite ulazak vlage u dom

Prvi korak je da onemogućite vodi da uđe u kuću. Redovno proveravajte krov i oluke, svaka pukotina ili začepljenje može izazvati prokišnjavanje. Pregledajte prozore i spoljašnja vrata i, po potrebi, postavite gumene zaptivke kako biste sprečili prodor vlage i hladnog vazduha.

2. Omogućite dobru ventilaciju

Svež vazduh je najbolja odbrana od vlage i plesni. Kad god vreme dozvoli, otvarajte prozore i provetravajte prostorije. Posebno obratite pažnju na prostorije sa većom vlažnošću – kupatila i kuhinje.

3. Izbegavajte sušenje veša u zatvorenom

Sušenje veša u sobi značajno povećava nivo vlage. Ako to ne možete da izbegnete, koristite odvlaživač vazduha ili sušilicu sa toplotnom pumpom i kondenzatorom. Ove moderne sušilice skupljaju vlagu u poseban rezervoar, pa su odličan izbor za stanove i kuće bez balkona.

4. Ugradite ventilatore u kupatilu i vešernici

Ventilacioni ventilator u kupatilu pomaže da se vlaga brzo ukloni posle tuširanja. Ako koristite ventilacionu sušilicu, i vešeraj bi trebalo da ima sopstveni ventilator.

5. Pametno grejanje i hlađenje

Grejalice na gas bez dimnjaka oslobađaju vlagu u vazduh, pa ih izbegavajte. Takođe, nemojte preterivati sa hlađenjem klima-uređajem tokom toplih dana, nagla promena temperature može dovesti do kondenzacije na zidovima.

6. Redovno čišćenje

Plesan se hrani organskim materijama, prašinom, mrtvim ćelijama kože i dlakama ljubimaca. Redovno usisavanje i brisanje prašine umanjuje rizik da se ona razvije.

Zaključak:

Plesan i vlaga nisu samo estetski problem, mogu da izazovu alergije i respiratorne tegobe. Prevencija je uvek bolja od lečenja, a uz nekoliko jednostavnih navika vaš dom će ostati suv, čist i zdrav tokom cele godine.

Zaječaronline/E.B.