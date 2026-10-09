Više od 250.000 ljudi u Srbiji živi sa depresijom: Pravovremeno lečenje od velikog značaja

Više od 250.000 ljudi u Srbiji živi sa depresijom, a stručnjaci upozoravaju da samo svaki četvrti pacijent dobija adekvatno lečenje.

Iako se često poistovećuje sa tugom ili prolaznim lošim raspoloženjem, depresija je ozbiljan psihijatrijski poremećaj koji zahteva pravovremeno prepoznavanje i stručnu pomoć.

Simptomi koji ukazuju na depresiju

Gubitak interesovanja i zadovoljstva, manjak energije, promene sna i apetita, teškoće sa koncentracijom i motivacijom, kao i povlačenje iz društva, neki su od simptoma koji mogu ukazivati na depresiju. Ona može pogoditi bilo koga. Posebno su ranjivi ljudi nakon velikih gubitaka i stresnih događaja, kao i osobe koje se suočavaju sa problemima zavisnosti.

Prof. dr Čedo Miljević, predsednik Srpskog psihijatrijskog udruženja, ističe da je posebno važno obratiti pažnju na depresiju i suicidalnost kod mladih.

“Posebno moramo da obratimo pažnju na depresivno raspoloženje, depresiju i suicidalnost kod mladih. Jer su oni posebno vulnerabilna populacija, a upravo se kod njih mogu javiti različite psihičke teškoće.”

Pravovremeno lečenje je od velikog značaja

Kada je reč o depresiji, jedan od velikih problema jeste to što se pacijenti ne leče adekvatno. Jedna studija iz Velike Britanije pokazala je da svega oko 25 odsto pacijenata sa depresijom dobija adekvatno lečenje. Depresija ne utiče samo na osobu koja se sa njom suočava, već i na porodicu, posao, školovanje i društvene odnose. Istraživanje sprovedeno u četiri evropske zemlje pokazalo je da depresija može imati veći uticaj na zdravstveno stanje, funkcionisanje i kvalitet života nego artritis, maligne ili srčane bolesti.

Stručnjaci naglašavaju da je depresiju važno prepoznati što ranije, jer danas postoji više načina lečenja. Najčešće se kombinuju farmakoterapija i psihoterapija. Dok kod dela pacijenata standardna terapija ne dovodi do poboljšanja.

Doc. dr med. Maja Pantović Stefanović iz Srpskog psihijatrijskog udruženja ukazuje na problem terapijski rezistentne depresije i potrebu da savremeni vid lečenja bude dostupan i pacijentima u Srbiji.

“Depresiju je važno prepoznati na vreme i lečenje započeti što ranije. Danas postoji više terapijskih pristupa, a u praksi se najčešće kombinuju farmakoterapija i psihoterapija. Terapija oralnim antidepresivima je efikasna kod većine pacijenata sa simptomima depresije. Međutim, kod oko 15 odsto pacijenata ne dolazi do poboljšanja ni nakon primene dva ili više različitih oralnih antidepresiva u adekvatnoj dozi i dovoljno dugo i tada govorimo o terapijski rezistentnoj depresiji. U svetu, savremeni pristup lečenju ovih pacijenata podrazumeva primenu inovativne terapije. Zato apelujemo da ova terapija postane dostupna pacijentima u Srbiji o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.”

Svetska zdravstvena organizacija ukazuje i na ekonomsku opravdanost ulaganja u mentalno zdravlje. Prema njenim podacima, svaki dolar uložen u unapređenje lečenja depresije i anksioznosti donosi četiri dolara kroz bolje zdravlje i radnu sposobnost. Uz stručno lečenje, važnu ulogu imaju i porodica, prijatelji i šira zajednica.

Podrška je važna tokom oporavka

U okviru Beogradskog festivala mentalnog zdravlja, udruženja “Herc” i “Videa” učestvuju u programima posvećenim pravima i podršci osobama sa mentalnim teškoćama.

Larisa Despotović, predsednica udruženja “Herc”, ističe da udruženja pacijenata imaju važnu ulogu u smanjenju stigme i pružanju podrške tokom oporavka.

“Udruženja pacijenata imaju značajnu ulogu upravo u tome da smanjuju stigmu, ohrabre ljude da potraže stručnu pomoć i budu im podrška tokom procesa oporavka. Kroz naše aktivnosti želimo da otvorimo prostor za razgovor o mentalnom zdravlju. I pokažemo da problemi sa kojima se ljudi suočavaju nisu nevidljivi niti manje važni.”

Podrška okoline može biti važan korak ka traženju pomoći. Posebno zato što se osobe sa depresijom često povlače i teško same prepoznaju da im je potrebna pomoć. Važno je da znaju da nisu same i da postoje stručnjaci i službe kojima mogu da se obrate.

Zajecaronline/24 sedam/N.S.

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