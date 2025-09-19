Vikend u Zaječaru: Sunčano i toplo uz slab jugoistočni vetar

U Srbiji će sutra, nakon svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, sa jutarnjom temperaturom od 8 do 16 stepeni, a najvišom dnevnom od 28 do 31 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Prema prognozi za sutrašnji dan, duvaće slab do umeren, južni i jugoistočni vetar.

Za vikend u Zaječaru sunčano. U subotu će duvati slab, jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 17° C, maksimalna dnevna 28° C.

U nedelju duvaće slab, južni vetar. Minimalna temperatura 17° C, maksimalna dnevna 30° C.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana – do subote, 27. septembra, do utorka (23. septembra) biće pretežno sunčano, ujutro sveže, a tokom dana toplo sa najvišom dnevnom temperaturom oko i malo iznad 30 stepeni.

U nedelju i ponedeljak u košavskom području i vetrovito sa umerenim, na jugu Banata povremeno i jakim, jugoistočnim vetrom.

Od srede (24. septembra) očekuje se promenljivo oblačno i malo svežije, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/N.B.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…