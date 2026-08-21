VELIKI PROJEKTI HYPE PRODUKCIJE! Saša Mirković otkrio šta nas sve čeka od jeseni, jedan format privlači posebnu pažnju (VIDEO)

VELIKI PROJEKTI HYPE PRODUKCIJE!

Direktor i vlasnik Hype produkcije, Saša Mirković, oglasio se na svom TikTok nalogu pa otkrio da uprkos dugom i toplom letu, ne usporava, već priprema brojne nove projekte i događaje.

Kako je Mirković istakao, iza njih je veliki broj realizovanih epizoda igranog serijskog programa, ali i brojni nastupi i koncerti, dok publiku već tokom jeseni očekuju novi projekti.

– Evo i ovo dugo i toplo leto nas nije omelo da napravimo više od trista šezdeset epizoda igranog serijskog programa, a i mnogo, mnogo nastupa i koncerata – rekao je Saša Mirković, pa dodao:

– Pravimo jedan ozbiljan format koji će krenuti u oktobru mesecu. Na vama je da pogodite u komentarima koji je to format – poručio je.

A oktobar donosi i veliki broj koncerata. Na spisku su Arena Zagreb i Arena Sofija, gde će nastupati Aca Lukas, nakon čega sledi i njegov koncert u beogradskoj Areni. Publiku očekuju i koncerti u Skoplju, gde je najavljen nastup u dvorani Jane Sandanski, kao i brojni drugi veliki događaji.

– Naravno, u oktobru vas čeka i Arena Zagreb Ace Lukasa, pa Arena Sofija Ace Lukasa, pa onda beogradska Arena Ace Lukasa. Onda Arena Skoplje Jane Sandanski, pa iza toga Vesna Zmijanac. Iza toga Arena Zetra ili hala Zetra u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu.

Među važnim događajima su i nastupi Vesne Zmijanac, koncert u sarajevskoj Zetri, kao i proslava godišnjice Mire Škorić u Sava centru. Ipak, za kraj godine priprema se projekat na koji su, kako je istakao, posebno ponosni. Reč je o festivalu i horu „Čarolija“, koji ove godine obeležava veliki jubilej – 20 godina postojanja.

VELIKI PROJEKTI HYPE PRODUKCIJE!

– Za kraj godine ono što smo dugo vremena pripremali, na šta smo stvarno ponosni, a to je festival i hor Čarolija slave dvadeset godina. Ponosni smo na to, jer smo posle punolestva dogurali do dvadeset godina. Tako da, čestitam svim Čarolijancima i jedva čekam da se vidimo na proslavi Čarolije – poručio je direktor Hype produkcije.

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Zajecaronline/J.V.

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