VELIKI IZVOR BEZ VODE! Cisterna u centru sela!

VELIKI IZVOR BEZ VODE!

Veći deo sela Veliki Izvor sinoć od 22.20 je bez vode. Razlog za prestanak snabdevanja sela vodom je kvar na crpnoj stanici kod zatvorske strugare. Odakle se, prema rečima Nelia Nikolića, predsednika Saveta MZ Veliki Izvor, oko 85 odsto sela snabdeva pijaćom vodom.

Radnici Vodovoda su na terenu cele noći i tokom celog prepodneva. Zajedno sa članovima Saveta MZ rade na otklanjanju kvara.

U centru sela postavljena je cisterna sa 10.000 litara pijaće vode i tu će se nalaziti sve dok kvar ne bude bio otklonjen, što se očekuje u narednim satima.

Zajecaronline.com V.M./Radiomagnum.rs

