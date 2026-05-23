Potvrđena optužnica za ubistvo Danke Ilić: Evo šta je Apelacioni sud odlučio

Potvrđena optužnica za ubistvo Danke Ilić!

Apelacioni sud u Nišu odbacio je žalbe branilaca Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića izjavljene protiv rešenja Višeg suda u Negotinu. Kojim je potvrđena optužnica Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru protiv njih dvojice zbog sumnje da su ubili devojčicu Danku Ilić i tako počinili krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Kako se navodi, Apelacioni sud u Nišu je deo optužnice koji se odnosi na Dejanovog oca Radoslava Dragijevića. Koji se optužnicom teretio za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, ukinuo i vratio na ponovno odlučivanje.

“Apelacioni sud u Nišu dana 5.maja 2026. godine doneo je rešenje kojim su odbijene kao neosnovane žalbe branilaca okrivljenih D. D. iz sela Zlot, Grad Bor. S. J. iz sela Luka Grad Bor, izjavljene protiv rešenja Višeg suda u Negotinu. Kv.br.7/26 od 18.marta 2026. godine. Uvažavanjem žalbe branioca okr. R. D. iz sela Zlot, grad Bor, ukinuto je rešenje Višeg suda u Negotinu Kv.br.7/26 od 18.marta 2026. godine. Predmet se u odnosu na ovog okrivljenog, vraća prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje” , navode za Blic u Apelacionom sudu u Nišu.

Kako je ranije potvrđeno u Apelacionom sudu u Nišu, tom sudu je 21.aprila dostavljen predmet višeg suda u Negotinu. U kome je potvrđena optužnica Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru podignuta protiv okrivljenih Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića. Kojima se stavlja na teret krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu. Dok je okrivljenom Radoslavu Dragijeviću stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković su optuženi za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog dela.

Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugog puta naložio da odluku donese potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP “Vodovod”, gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu i zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili.

Zajecaronline/24sedam/J.V.

