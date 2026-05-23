LUKAS ZAPALIO TUZLU! Veče otvorio velikim hitom, publika na nogama od prvog takta!

LUKAS ZAPALIO TUZLU!
Dugo očekivani koncert Ace Lukasa u dvorani Mejdan zvanično je počeo, a publika je pevača dočekala gromoglasnim aplauzom i ovacijama.
Dvorana je ispunjena do poslednjeg mesta, a atmosfera je od prvog trenutka dovedena do usijanja. Lukas je veče otvorio pesmom „Nisam preživeo“, a publika je od prvog do poslednjeg stiha pevala zajedno sa njim.
Već na samom početku bilo je jasno da Tuzlu očekuje noć za pamćenje. Sjajna energija, emocije i dobro poznati hitovi stvorili su atmosferu kakvu samo Aca Lukas ume da napravi na svojim nastupima.
S obzirom na ogromno interesovanje i rasprodate ulaznice, ovakav doček nije iznenadio nikoga. Publika je od prvih taktova pokazala koliko je željno iščekivala ovaj koncert, a prve scene iz Mejdana potvrđuju da je spektakl počeo na najbolji mogući način.
– Hvala najboljoj Hype produkciji, na čelu sa Sašom Mirkovićem. Bez njih ništa od ovoga ne bi bilo moguće – rekao je Lukas.
Zajecaronline/J.V.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
