VELIKA GOSPOJINA U MANASTIRU RAKOVICA: Vernici dolaze da zapale sveću i posete grob Patrijarha Pavla

Povodom praznika Velike Gospojine, večeras se u Manastiru Rakovica okuplja veliki broj vernika. Kolone ljudi stižu kako bi zapalili sveću, pomolili se i posetili grob blaženopočivšeg Patrijarha Pavla.

U porti manastira vlada mirna i dostojanstvena atmosfera, a mnogi vernici u tišini stoje ispred groba, ostavljajući cveće i paleći sveće.

Velika gužva je i kod izvora Svete Petke, gde ljudi čekaju u redu da se umiju vodom za koju se veruje da ima lekovita svojstva. Vernici takođe pune flaše i nose vodu svojim kućama.

Obeležavanje Velike Gospojine, jednog od najvećih hrišćanskih praznika, i ove godine okuplja veliki broj građana koji dolaze da se pomole i provedu veče u duhovnom miru.

