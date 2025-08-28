VELIKA GOSPOJINA U MANASTIRU RAKOVICA: Vernici dolaze da zapale sveću i posete grob Patrijarha Pavla

Društvo Izdvajamo Vesti

28.08.2025.
Foto: Hype TV

Povodom praznika Velike Gospojine, večeras se u Manastiru Rakovica okuplja veliki broj vernika. Kolone ljudi stižu kako bi zapalili sveću, pomolili se i posetili grob blaženopočivšeg Patrijarha Pavla.

U porti manastira vlada mirna i dostojanstvena atmosfera, a mnogi vernici u tišini stoje ispred groba, ostavljajući cveće i paleći sveće.

Velika gužva je i kod izvora Svete Petke, gde ljudi čekaju u redu da se umiju vodom za koju se veruje da ima lekovita svojstva. Vernici takođe pune flaše i nose vodu svojim kućama.

Foto: Hype TV

Foto: Hype TV

Obeležavanje Velike Gospojine, jednog od najvećih hrišćanskih praznika, i ove godine okuplja veliki broj građana koji dolaze da se pomole i provedu veče u duhovnom miru.

Zajecaronline/I.R.

