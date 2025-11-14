VAŽNO AKO MENJATE NOVAC: Bitne informacije!

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,1766, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.

VAŽNO AKO MENJATE NOVAC

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,6 odsto i iznosi 100,5808.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 10,2 odsto, a od početka godine ojačao je za 11,8 odsto.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

