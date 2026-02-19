VAŽAN SASTANAK: Vučić sutra sa generalnim direktorom Direktorata EK za susedstvo i pregovore Kopmanom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u petak, 20. februara sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom, saopštila je danas Služba za saradnju s medijima Predsednika.

Početkom meseca predsednik Vučić je u izjavi medijima najavio posetu Kopmana.

“Dan posle toga idem u Indiju (na samit o veštačkoj inteligenciji), gde ću imati bilateralu i sa premijerom Narendrom Modijem, a verujem i sa drugim svetskim liderima. Kako se vratimo odande, očekujemo evropske predstavnike ovde, Kopmana i ostale 20. ili 21. uveče imamo večeru se njima. Odmah posle toga idem u Kazahstan, u bilateralnu posetu”, rekao je predsednik Vučić.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.