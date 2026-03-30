VAŽAN SASTANAK: Vučić sutra sa delegacijom kineske provincije Hebei i predsednikom HBIS grupe Liujem
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa članovima delegacije kineske provincije Hebei koju predvodi guverner Vang Džengpu i predsednikom HBIS grupe Liu Đijenom.
Delegaciju kineske provincije Hebei predvodi guverner Vang Džengpu, najavljeno je iz Predsedništva.
Sastanak je zakazan za sutra u 10.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
HBIS Group Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd je privredno društvo osnovano 2016. godine, kada je kineska kompanija Hestil preuzela Železeru Smederevo, i nalazi se u sastavu korporacije HBIS grupe.
HBIS Srbija je poznata u jugoistočnoj Evropi po proizvodnji čelika, toplo i hladno valjanih proizvoda i belog lima.
Projektovani proizvodni kapacitet fabrike je 2,2 miliona tona gotovih proizvoda godišnje.
HBIS Srbija zapošljavamo više od 5.000 zaposlenih, a proizvodne pogone čine fabrika u Smederevu za proizvodnju toplo i hladno valjanih ravnih čeličnih proizvoda i fabrika u Šapcu za proizvodnju belih limova.
Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
Dodaj komentar