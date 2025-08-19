UŽIVAJTE U TOPLOM VREMENU, JER OD OVOG DATUMA KREĆE PROMENA!

U Srbiji će u sredu, 20. avgusta, preovlađivati pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab do umeren, promenljiv vetar, a temperature će se kretati od jutarnjih 11 do maksimalnih 33 stepena Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Stabilno vreme zadržaće se do petka, kada nas očekuje prolazno naoblačenje praćeno kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Uz pojačan severni vetar doći će i do osetnog pada temperature.

Prema prognozi RHMZ-a, u četvrtak, 22. avgusta, dnevne temperature neće prelaziti 27 stepeni, dok će noći biti svežije, sa temperaturom između 14 i 16 stepeni.

Do kraja meseca preovlađivaće prijatnije vreme, dnevne temperature će se kretati do 30 stepeni, uz sveže i prijatne noći. Početak septembra, prema trenutnim najavama, mogao bi doneti blago zatopljenje, ali bez ekstremnih vrućina.

Na osnovu najnovijih prognoza, jasno je da je period visokih letnjih temperatura iza nas, vrelom letu je, izgleda, došao kraj.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs/RHMZ/N.B.

