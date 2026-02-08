Ušao u istoriju: Nikola Jokić prestigao košarkašku legendu!

Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su Čikago Bulse 136:120 uz još jednu sjajnu partiju Nikole Jokića.

Srbin je ostvario 182. tripl-dabl kojim je pretako Oskara Robertsona na drugoj poziciji večne liste. On je postigao 22 poena, a uz to imao 17 asistencija i 14 skokova za 33 minuta na parketu.

Ispred Jokića na večnoj listi po broju ostvarenih tripl-dablova je samo Rasel Vestbruk sa 207.

Congrats to Nikola Jokić of the @nuggets for moving to 2nd all-time in triple-doubles! pic.twitter.com/Og1XOyAn7G — NBA (@NBA) February 8, 2026

Pored Vestbruka i Robertsona, samo još četiri NBA igrača su u regularnoj sezoni premašila 100 tripl-dablova u karijeri: Nikola Jokić, Medžik Džonson, Lebron Džejms i Džejson Kid.

