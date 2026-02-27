URNEBESNO: Boki 13, Aca Lukas i Lepa Lukić ocenjuju pevače u TikTok izazovu

Poznati voditelj Boki 13 i legende narodne muzike Lepa Lukić i Aca Lukas su zajedno radili TikTok izazov u kojem ocenjuju pevače i pevačice.

Izazov funkcioniše tako što kada se pojavi fotografija nekog pevača ili pevačice , oni treba da im daju ocenu od 1 do 10.

Sve ovo se dešavalo na pauzi snimanja ”Hype Zvezda” u čijem žiriju je pomenuti trio.

Zanimljivo je da jednu pevačicu na slici nisu ni prepoznali – Teodoru Džehverović.

Pogledajte kome su dali najvišu, a kome najnižu ocenu.

URNEBESNO!

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

KONCERT ACE LUKASA U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.

Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.