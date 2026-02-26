Evo kog datuma kreće premijera „HYPE ZVEZDA“: Spremite se, odbrojavanje je počelo!

Prošle nedelje zvanično je počelo snimanje najspektakularnijeg muzičkog takmičenja u Srbiji „Hype zvezde“o kom bruji ceo Balkan! Nećemo morati još dugo da čekamo jer je PREMIJERA zakazana za ponedeljak, 02. mart, od 20 časova samo na Hype Televiziji!

Naime, Saša Mirković i Hype produkcija podigli su lestvicu domaće televizijske produkcije na viši nivo, postavljajući nove standarde kada je reč o scenografiji, tehnici i celokupnoj realizaciji projekta. Već na samom početku, „Hype Zvezde“ najavljuju ozbiljnu konkurenciju.

Spremite se, odbrojavanje je počelo!

U svetu gde se talenat često meri samo brojevima, muzičko takmičenja „Hype zvezde“ vraća fokus na ono najvažnije, emociju, autentičnost i istinsku umetnost. Dok će žiri u sastavu Aca Lukas, Mira Škorić, Miroslav Ilić, Lepa Lukić i Boki 13 celom spektaklu dati poseban pečat svojim komentarima.

