Uređaji u domaćinstvu koje ne bi trebalo priključivati na produžni kabl!

Omogućavaju priključenje više uređaja na jednu utičnicu, što je vrlo praktično, ali i nešto s čim treba biti oprezan jer nisu svi aparati pogodni za korišćenje preko produžnih kablova.

Uređaji koji troše mnogo struje, kao što su friteza na vruć vazduh, mikrotalasna pećnica, veš mašina, frižider, klima-uređaj, električna rerna i indukciona ploča, zahtevaju direktno priključenje na zidnu utičnicu kako bi radili ispravno i bezbedno.

Mogu izazvati požare

Korišćenje produžnih kablova za ove uređaje može izazvati preopterećenje, kratke spojeve, pa čak i požare, jer im je potrebna stabilna i neprekidna električna energija, piše Blic.

Zato je važno da električna instalacija i način priključivanja uređaja budu odgovarajući – kako bi se zaštitili i aparati i bezbednost doma. Produžni kablovi su idealni za uređaje male snage, ali za one koji zahtevaju veću električnu potrošnju, ključno je da budu direktno priključeni na utičnicu.

Logika kaže da, ako niko nije kod kuće, potrošnja struje će biti minimalna, a samim tim i račun manji. To jeste tačno, ali postoji još jedan važan faktor uštede na koji mnogi zaboravljaju: treba isključiti iz struje sve uređaje koje je moguće pre nego što odete na odmor.

Prvo što bez dileme može da se isključi su tehnološki uređaji kao što su ruter za internet, televizor, električni budilnici i pametni uređaji. Neće se koristiti, a ako ostanu uključeni – prave nepotreban trošak.

Kada je reč o frižideru i zamrzivaču, situacija je složenija. Naravno, ako su puni hrane, isključivanje nije opcija.

Ipak, preporuka je da se planira unapred i potroši sadržaj kako bi ti uređaji bili prazni u trenutku polaska. Alternativa je takozvani “standby” režim koji mnogi uređaji imaju, ali i on troši energiju – i to ne zanemarljivu.

