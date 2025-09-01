UPOZORENJE: Lažne SMS poruke u ime „Puteva Srbije“ – ne otvarajte link i ne unosite podatke!

Javno preduzeće “Putevi Srbije” ponovo upozorava javnost na prevaru u kojoj zlonamerne SMS poruke stižu građanima radi navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja.

UPOZORENJE: Lažne SMS poruke!

Putevi Srbije ističu da građani ne otvaraju link i ne unose podatke sa platnih kartica jer je reč o zloupotrebi.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

