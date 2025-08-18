UOČI PREOBRAŽENJA ZAMISLITE ŽELJU I URADITE OVO: Na dan PRAZNIKA vam već stiže odgovor da li će se sve ispuniti!

Srpska pravoslavna crkva i vernici u utorak, 19. avgusta, obeležavaju Preobraženje Gospodnje – praznik posvećen Isusu Hristu koji se, prema predanju, na gori Tavor preobrazio u božansku svetlost pred svojim učenicima.

Preobraženje je i duhovna poruka o unutrašnjoj promeni – poziv da se oslobodimo starih obrazaca koji nam više ne koriste i da započnemo novi životni ciklus.

Večeras uoči praznika običaj je da žene vežu oko ruke crveni ili beli konac i zamisle želju. Ako se konac ne prekine u toku dana, želja će se ispuniti.

Prema rasprostranjenom verovanju, na ovaj dan se ne radi, takođe, na ovaj dan ne treba preko dana lenčariti i spavati, jer ko tada odspava, preobraziće se, pa će cele godine biti dremljiv.

Nije dobro ni da neko plače jer će plakati cele godine, a ni da ljudi ceo dan provedu u kafani – da im ne pređe u naviku i da ne postanu raspikuće.

Ali ono što obavezno treba učiniti jeste da prvi put probate grožđe. Na ovaj dan se strogo posti, a u šumadijskim selima je običaj da se pričešćuju u crkvi.

Crkveni vašari s narodnim veseljem održavaju se širom Srbije. Veruje se da ako je na ovaj dan lepo vreme, sledeće godine neće biti dobra letina.

ZajecarOnline/M.K.

