UOČI PREOBRAŽENJA ZAMISLITE ŽELJU I URADITE OVO: Na dan PRAZNIKA vam već stiže odgovor da li će se sve ispuniti!
Srpska pravoslavna crkva i vernici u utorak, 19. avgusta, obeležavaju Preobraženje Gospodnje – praznik posvećen Isusu Hristu koji se, prema predanju, na gori Tavor preobrazio u božansku svetlost pred svojim učenicima.
Preobraženje je i duhovna poruka o unutrašnjoj promeni – poziv da se oslobodimo starih obrazaca koji nam više ne koriste i da započnemo novi životni ciklus.
Večeras uoči praznika običaj je da žene vežu oko ruke crveni ili beli konac i zamisle želju. Ako se konac ne prekine u toku dana, želja će se ispuniti.
UOČI PREOBRAŽENJA ZAMISLITE ŽELJU I URADITE OVO: Na dan PRAZNIKA vam već stiže odgovor da li će se sve ispuniti!
Prema rasprostranjenom verovanju, na ovaj dan se ne radi, takođe, na ovaj dan ne treba preko dana lenčariti i spavati, jer ko tada odspava, preobraziće se, pa će cele godine biti dremljiv.
Nije dobro ni da neko plače jer će plakati cele godine, a ni da ljudi ceo dan provedu u kafani – da im ne pređe u naviku i da ne postanu raspikuće.
Ali ono što obavezno treba učiniti jeste da prvi put probate grožđe. Na ovaj dan se strogo posti, a u šumadijskim selima je običaj da se pričešćuju u crkvi.
Crkveni vašari s narodnim veseljem održavaju se širom Srbije. Veruje se da ako je na ovaj dan lepo vreme, sledeće godine neće biti dobra letina.
ZajecarOnline/M.K.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.
Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…
Dodaj komentar