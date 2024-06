Unošenje dodatnog prtljaga u autobus u dogovoru sa agencijom

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA) Aleksandar Seničić izjavio je da će zbog novog pravila za putovanje autobusom, jedan čovek-jedan kofer, unošenje dodatne opreme i prtljaga koji putnici planiraju da nose morati da bude u dogovoru sa turističkom agencijom.

On je u izjavi za Tanjug rekao da za ovo novo pravilo, koje putnicima dozvoljava da sa sobom kada putuju autobusom nose jedan kofer i jednu ručnu torbu, ne postoji nikakav zakonski okvir već da je to stvar koja se dogovora u okviru branše i samog poslovanja turističkih agencija. Novo pravilo uvodi se zbog manjeg broja putnika koji je zloupotrebljavao pravila prenošenja prtljaga.

Seničić je napomenuo da se poslednjih godina pojavljuje sve veći broj ljudi koji dolazi sa ogromnim količinama prtljaga. Na taj način ugrožava se mogućnost da svi putnici koji se nalaze u autobusu imaju podjednake uslove.

Kako je naveo, dešava se da ljudi koji dolaze malo kasnije na polazak, nemaju gde da stave svoje stvari, i da one na kraju završe u putničkoj kabini. To je apsolutno protivno zakonu i kazna se kreće od 300.000 do dva miliona dinara.

“Ovo je bio jedini način da uvedemo nekakav red. Praksa je uvedena po vrlo sličnom principu kao u avio saobraćaju. Takođe ne postoji nikakva zvanična odluka nijedne vlade, nego su se avio prevoznici tako dogovorili. Vidimo da na tržištu postoje različiti uslovi kod različitih avio prevoznika. I u ovom slučaju će to biti vrlo slično. Ne verujem da će bilo koja agencija meriti prtljag, pravilo jeste jedna torba jedno sedište”, objasnio je on.

Postoji mogućnost dogovora sa agencijom

Dodao je da će unošenje u autobus stvari kao što su ležaljke, suncobrani, čamci, morati da bude u dogovoru sa turističkom agencijom. Putnici bi trebalo to da najave agenciji, da provere koji su uslovi za prenošenje i da li taj prtljag uopšte može da stane u prtljažni prostor autobusa.

Seničić smatra da će biti agencija koje će i dalje izlaziti u susret putnicima. Zbog toga se ostavlja mogućnost agencijama i putnicima da se dogovore, ali da prioritet bude bezbednost putnika.

“Ne smemo da dozvolimo da dođe do nemilih situacija, poput kvarova autobusa kojih je prošle godine bilo nekoliko. Jedan autobus se i zapalio zbog količine prtljaga”, naveo je on.

Seničić je rekao da doplate za transport dodatnog prtljaga nisu jedinstvene, već da određeni broj agencija ima doplate koje se kreću od 30 evra u zavisnosti od količine i veličine prtljaga.

Kada je reč o cenama aranžmana ove godine, Seničić je istakao da je globalno poskupljenje uticalo i na povećanje cena smeštaja.

“Putnici će ove godine najviše putovati u Grčku, Crnu Goru, Tursku, Egipat, Tunis, Španiju, Italiju, Bugarsku. Za ove destinacije postoji najveće interesovanje. Povećanje cena se kreće od 10 do 15 odsto kada je reč o privatnom smeštaju. Kada govorimo o hotelskom smeštaju cene su povećane i do 20, 25 odsto”, naveo je on.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.