UKUSNE ĆUFTE U PARADAJZ SOSU

Potrebno je:

Za ćufte:

500 g mešanog mlevenog mesa

1 jaje

1 crni luk

3 čen belog luka

2 kašike prezli

2 kašičice suvog biljnog začina

2 kašičice mlevene slatke paprike

1 kašika ulja

So, biber

Sos:

500 ml soka od paradajza

500 ml vode

50 ml ulja

3 kašike brašna

1 kašika šećera

Priprema:

Izmešajte sve navedene sastojke za ćufte i ostavite pola sata u frižideru. Oblikujte loptice željene veličine. Sos: Propržite malo brašna na ulju, dodajte pasirani paradajz, izmešajte i polako dodajte malo po malo vode dok ne dobijete željenu gustinu sosa (ne morate svu vodu da sipate), zatim dodajte začine. Čim proključa, dodajte jednu po jednu ćuftu. Smanjite temperaturu ringle i kuvajte oko 40 minuta. Poslužite uz pire krompir.

Prijatno!

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

