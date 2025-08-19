Ukidanje vanredne situacije u Kladovu

Predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić ukinuo je, na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, vanrednu situaciju koja je 12. avgusta bila proglašena na području grada i mesne zajednice Kostol zbog požara.

Požar, koji je tada izbio u prigradskom naselju, zahvatio je više od 100 hektara trave i niskog rastinja. U gašenju su učestvovali više od 50 vatrogasaca-spasilaca, dva helikoptera Helikopterske jedinice MUP-a, dobrovoljna vatrogasna društva, ekipe lokalnih javnih preduzeća sa mehanizacijom, meštani, kao i vatrogasci ogranka „Đerdap“.

U požaru nije bilo povređenih ni stradalih, a odbranjeno je desetak kuća. Kako navode iz Opštinskog štaba, prestali su razlozi zbog kojih je bila uvedena vanredna situacija.

Zajecaronline.com/tvkladovo.com/N.B

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!