Izdvajamo Požar Saopštenje Vesti

Ukidanje vanredne situacije u Kladovu

19.08.2025.
Opština Kladovo
foto: facebook.com/ Opština Kladovo

Ukidanje vanredne situacije u Kladovu

Predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić ukinuo je, na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, vanrednu situaciju koja je 12. avgusta bila proglašena na području grada i mesne zajednice Kostol zbog požara.

Požar, koji je tada izbio u prigradskom naselju, zahvatio je više od 100 hektara trave i niskog rastinja. U gašenju su učestvovali više od 50 vatrogasaca-spasilaca, dva helikoptera Helikopterske jedinice MUP-a, dobrovoljna vatrogasna društva, ekipe lokalnih javnih preduzeća sa mehanizacijom, meštani, kao i vatrogasci ogranka „Đerdap“.

FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE, fotografija niske rezolucije/ nr

U požaru nije bilo povređenih ni stradalih, a odbranjeno je desetak kuća. Kako navode iz Opštinskog štaba, prestali su razlozi zbog kojih je bila uvedena vanredna situacija.

Zajecaronline.com/tvkladovo.com/N.B

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

Foto Zajecaronline

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

ANA NIKOLIĆ U SKENDERIJI!

Muzička zvezda Ana Nikolić održaće koncert 21. novembra 2025. godine u sarajevskoj dvorani “Skenderija” sa početkom u 21 čas.

foto: Plakat/ilustracija

Publiku očekuje spektakl za pamćenje, jer je poznato da Ana svuda pravi nezaboravnu atmosferu. S obzirom na veliko interesovanje i dosadašnje uspehe, očekuje se da će i ovaj nastup oboriti rekorde posećenosti. A karte za ovaj dugoočekivani koncert već su u prodaji. Karte možete kupiti OVDE.

Preporučujemo:

Dodaj komentar