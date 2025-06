UHAPŠENI ZBOG PRANJA NOVCA!

U nastavku borbe protiv korupcije pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije u saradnji sa Poreskom policijom, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su četiri osobe, dok će protiv još jedne podneti krivičnu prijavu.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivična dela pranje novca, poreska utaja i poreska prevara u vezi sa pdv iz Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji policija je uhapsila D. C. (1972), kao i B. B. (1992), B. B. (1994) i N. C. (1950) koji se terete za navedena krivična dela u pomaganju.

Takođe, policija će protiv A. R. (1998) podneti krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo poreska utaja.

Kako se sumnja, D. C. je uz pomaganje ostalih osumnjičenih od 2019. do 2023. godine u svojstvu odgovornog i faktički odgovornog lica više privrednih društava, u nameri da ostvari pravo na neosnovani povraćaj pdv i poreski kredit i izbegne plaćanje pdv sačinila i pribavila račune neistinite sadržine o navodno izvršenoj nabavci dobara i usluga.

Na taj način, ona je, kako se sumnja, neosnovano ostavrila pravo na povraćaj pdv i poreza na dobit pravnih lica u ukupnom iznosu od 69.536.632 dinara, nakon čega je bez pravnog osnova sebi i ostalim osumnjičenima izvršila prenos novca sa poslovnih računa privrednih društava u ukupnom iznosu od 33.182.735 dinara, znajući da ta imovina potiče od kriminalne delatnosti te su osumnjičeni nakon prenosa novčana sredstva podigli sa poslovnih računa bankomata i na šalteru banke.

Osumnjičenima D. C, B. B, B. B. i N. C. određeno je zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Zajecaronline/mup/N.B.

