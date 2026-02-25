UHAPŠENI ZAJEČARCI: Rasvetljena serija teških krađa

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru rasvetlili su seriju teških krađa i krađu i, po nalogu tužioca, uhapsili M. M. (2003) i J. T. (2007) iz Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ova krivična dela.

Oni se sumnjiče da su u proteklom periodu na teritoriji grada Zaječara provalili u osam objekata i ušli u jednu kuću i ukrali naftne derivate, raznu belu tehniku, kućne aparate i električne provodnike.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru.

Zajecaronline/PU Zaječar/ N.B.

