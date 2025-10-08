Hronika Izdvajamo Vesti

Uhapšen Zaječarac zbog sumnje na trgovinu drogom!

08.10.2025.
foto: pixabay.com

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su N. N. (1987) iz Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je na porodičnom imanju osumnjičenog,  u okolini Zaječara, pronašla 2 kilograma i 275 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, 75 grama praškaste materije za koju se sumnja da je kokain, dve digitalne vagice, kao i opremu za uzgoj droge u veštačkim uslovima.

Policija je, prethodno, zaustavila „ford“ kojim je upravljao osumnjičeni i utvrdila da je vozio pod dejstvom kokaina, pa će protiv njega biti podneta i odgovarajuća prekršajna prijava u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Osumnjičenom je, po nalogu višeg javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Zajecaronline/mup/N.B.

