Uhapšen Zaječarac zbog sumnje na trgovinu drogom!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su N. N. (1987) iz Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je na porodičnom imanju osumnjičenog, u okolini Zaječara, pronašla 2 kilograma i 275 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, 75 grama praškaste materije za koju se sumnja da je kokain, dve digitalne vagice, kao i opremu za uzgoj droge u veštačkim uslovima.

Uhapšen Zaječarac zbog sumnje na trgovinu drogom!

Policija je, prethodno, zaustavila „ford“ kojim je upravljao osumnjičeni i utvrdila da je vozio pod dejstvom kokaina, pa će protiv njega biti podneta i odgovarajuća prekršajna prijava u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Osumnjičenom je, po nalogu višeg javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Zajecaronline/mup/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…