UEFA kaznila Partizan praznom istočnom tribinom i sa 90 hiljada evra

Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije (UEFA) kaznila je danas Partizan praznom istočnom tribinom u narednom meču u kom „crno-beli“ budu domaćini u Evropi i novčano ukupno sa 90 hiljada evra zbog incidenata u prošlonedeljnoj utakmici protiv Hibernijana u kvalifikacijama za Ligu konferencija.

Kako je saopšteno, Partizan je kažnjen sa 50 hiljada evra i zatvaranjem cele istočne tribine, odnosno ukupno smanjenem kapaciteta stadiona za 10.000 mesta u narednoj utakmici u kojoj će klub biti domaćin u Evropi zbog ubacivanja objekata na teren, kao i zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača.

Dodatno je klub kažnjen sa 12.000 evra zbog stajanja navijača na stepeništu, odnosno prolazima ka sedištima na tribinama.

Klub je kažnjen sa 17.500 evra zbog prenošenja poruka neprimerenih za sportski događaj.

Osam hiljada evra iznosi kazna za korišćenje lasera od strane navijača, a zbog korišćenja pirotehnike klub je kažnjen sa 2.750 evra.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs/tanjug/N.B.

