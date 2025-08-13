Izdvajamo Sport Vesti

UEFA kaznila Partizan praznom istočnom tribinom i sa 90 hiljada evra

13.08.2025.
Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije (UEFA) kaznila je danas Partizan praznom istočnom tribinom u narednom meču u kom „crno-beli“ budu domaćini u Evropi i novčano ukupno sa 90 hiljada evra zbog incidenata u prošlonedeljnoj utakmici protiv Hibernijana u kvalifikacijama za Ligu konferencija.

Kako je saopšteno, Partizan je kažnjen sa 50 hiljada evra i zatvaranjem cele istočne tribine, odnosno ukupno smanjenem kapaciteta stadiona za 10.000 mesta u narednoj utakmici u kojoj će klub biti domaćin u Evropi zbog ubacivanja objekata na teren, kao i zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača.

Dodatno je klub kažnjen sa 12.000 evra zbog stajanja navijača na stepeništu, odnosno prolazima ka sedištima na tribinama.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Klub je kažnjen sa 17.500 evra zbog prenošenja poruka neprimerenih za sportski događaj.

Osam hiljada evra iznosi kazna za korišćenje lasera od strane navijača, a zbog korišćenja pirotehnike klub je kažnjen sa 2.750 evra.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs/tanjug/N.B.

Foto Zajecaronline

