Udruženje menjača: Povećana potražnja za devizama, nema ograničenja u prodaji

Potražnja za devizama u menjačnicama je znatno povećana poslednjih dana nego što je uobičajeno, izjavio je danas Borislav Brujić iz Udruženja menjača i naveo da se ispunjaavaju zahtevi građana, kao i da su netačne špekulacije u javnosti da su pojedini menjači ograničili prodaju deviza.

Brujić je rekao da se dešava da u menjačnicama nema deviza, ali da građani razumeju trenutnu situaciju.

Govoreći o kursu dinara, Brujić je kazao za RTS da je srednji kurs juče bio 117,53 dinara za evro, a da je gornji kurs oko 117,99 dinara za evro, a donji 116, 05 dinara za evro.

‘‘U tom rasponu mi funkcionišemo i radimo. Došlo do nekih priča i špekulacija da su neki menjači ograničili prodaju. To apsolutno nije tačno. U samoj karici funkcionisanja, na donjem stepenu smo mi menjači, ispred nas su poslovne banke i Narodne banke. U slučaju kad dođe do nestašica i neke vanredne situacije, poslovne banke potražuju od Narodne banke, a mi od poslovnih banaka”, rekao je on.

Naglasio je da nema ograničenja već da postoje mali i veliki menjači.

”Mali menjači nemaju veliku kasu, tako da se građani ne bune ako neki menjači ne mogu da zadovolje njihove potrebe. Mi ćemo uvek raditi za naše građane”, rekao je Brujić.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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