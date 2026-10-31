Evo šta je potrebno Đokoviću da se nađe u Torinu

Najbolji teniser sveta svih vremena Novak Đoković porazom od Nemca Jan-Lenarda Štrufa eliminisan je već u drugom kolu turnira u Bazelu. Ovim porazom srpski šampion znatno je umanjio šanse da izbori za plasman na završni Masters u Torinu. Đoković je trenutno 11. u ATP trci, ali nada još uvek postoji. Ispred Novaka su Španac Rafael Hodar i Australijanac Aleks de Minor. Hodar je baš kao i Đoković eliminisan u Bazelu, dok De Minor dobro gura u Beču i mogao bi dodatno da se odlepi od srpskog asa. Iza Đokovića su Amerikanci Tejlor Fric i Tomi Pol, ali bi i oni mogli da ga preteknu do kraja nedelje, jer su još uvek u žrebu na turnirima u Bazelu i Beču.

Đokoviću Hodar trenutno beži 294 poena, a kalkulacije za Novaka su jasne.

Ono što Srbin mora da uradi jeste da ostvari sjajan rezultat na predstojećem mastersu u Parizu. Da bi se ičemu nadao Đoković će morati da stigne najmanje do polufinala i nada se da će konkurenti ispasti u ranijoj fazi turnira.

Zajecaronline/Sport.org/J.V.

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