UDRI PO NJIMA, SAMO ZATO ŠTO SU LOJALNI SVOJOJ KUĆI Vučić: Uspeli smo da izbegnemo najteži scenario

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na jednoj televiziji govorio je o “poternicama” za novinarima.

Kaže da su Vesni Radosavljević napravili poternicu na društvenim mrežama.

– Udri po njima, samo zato št osu lojalni svojoj kući. Danas ne smeš da budeš lojalan svojoj firmi, to je loša osobina. Osim revoluciji. Kada to sve vidite, mi smo uspeli da izbegnemo najteži scenario, iako je sve bilo podpomognuto različitim klanovima poreklom iz CG, drugim regionalnim kriminalnim faktorima, a nisu uspeli jer je postojao snažan privatni medijski sektor koji im se suprostavio – kaže Vučić.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

