UBICA JE JOŠ NA SLOBODI! Saša Mirković NA MESTU POKUŠAJA UBISTVA u hotelu u Zagrebu!

Vlasnik i direktor Hype televizije i Hype produkcije Saša Mirković vratio se na mesto zločina, ispred hotela Šeraton u Zagrebu gde je mučki napadnut i pretučen 10. maja.

Mirković je snimak sa lica mesta postavio na svom TikTok nalogu, gde je objasnio gde se i kako sve desilo.

“Evo možete da vidite sam ulaz u hotel Šeraton. Od ovog mesta, ivice gde smo mi stali do ulaska u hotel ima tačno 5 koraka. Znači nikoga nema ispred samog hotela niko se ovde ne nalazi, nema obezbeđenja, nema konsijerža i dalje i vrlo je nebezbedan hotel. A meni se ovde desilo da sam bukvalno maltene bio ubijen. Od strane Velibora Popovića Popa i to udarcem s leđa. Znači on je stajao ovde negde, ja sam zakoračio, uzeo torbicu sa zadnjeg sedišta automobila, zatvorio vrata, krenuo, pitao me je: “Jel možemo da popričamo?”. Rekao sam: Možemo. I napravio sam korak ka vratima i ovde negde znači na ovom mestu sam dobio taj udarac i nakon toga je nastalo to takozvano cipelarenje….”

Saša Mirković NA MESTU POKUŠAJA UBISTVA u hotelu u Zagrebu!

♬ original sound – Saša Mirković @sasamirkovicofficial Vratio sam se u hotel Sheraton ispred kojeg su pokusali da me ub*ju na samo par koraka od ulaza u hotel! Kao sto vidite ni danas nema obezbedjenja ispred hotela… Za ub*com (kukavicom) koji udara sa ledja policija jos uvek traga! Pogledajte ceo klip #sasamirkovic

ZajecarOnline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.