U ZAJEČARU OSVANULO HLADNO JUTRO!

Danas će jutro biti vrlo hladno za ovaj period godine, u nižim predelima uz slab i umeren, a na planinama jak mraz. Dok će u toku dana biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U većem delu suvo, a u planinskim predelima još ponegde očekuje se provejavanje slabog snega, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Posle podne u Vojvodini, a uveče i u toku noći i u ostalim krajevima uslediće novo prolazno naoblačenje sa severa sa prolaznim kratkotrajnim padavinama – kišom i snegom. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, a najniža temperatura u nižim predelima biće od -7 do 0 stepeni. Na planinama oko i malo ispod -10 stepeni, dok će se najviša temperatura kretati od šest do 12 stepeni.

RHMZ navodi da se danas očekuje najhladnije jutro ove sedmice. Dok će u sredu i četvrtak mraz na dva metra biti češći na jugu Srbije. Za petak i subotu prognoziraju se još samo prizemni mrazevi. U Zaječaru danas sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 7 stepeni. Dok u sredu promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Povremeno moguća slaba kiša. Minimalna temperatura 2, najviša dnevna 11 stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 15. aprila, do kraja sedmice očekuju se još dva severna prodora sa kratkotrajnim padavinama. U četvrtak i u subotu padavine će u nižim predelima biti u vidu prolazne kiše. Dok u brdsko-planinskim oblastima u vidu snega. U ostalim danima zadržaće se promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i suvo. Jutarnji mrazevi na dva metra visine očekuju se mestimično i u sredu i četvrtak, ali će biti češći na jugu Srbije. Prizemni mrazevi prognoziraju se sve do 12. aprila. Najvetrovitiji dan biće četvrtak. Tada se očekuje jak, a na udare i olujni severozapadni vetar, naročito u Vojvodini, centralnoj i istočnoj Srbiji.

ZajecarOnline/J.V.