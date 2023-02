U utorak ujutru magla i mraz…

Ujutru umeren mraz i magla. Na severu Srbije pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, još ujutru na zapadu i jugozapadu uz provejavanje slabog snega. Duvaće slab i

umeren, u planinskim predelima istočne Srbije povremeno jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura od -10 do -5 °C, a najviša od -3 do 2 °C.

Biometeorološka prognoza za utorak 07. februar 2023. godine

Biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na nervno labilne osobe, srčane bolesnike kao i na asmatičare tokom popodneva. Malaksalost, smanjenje radne sposobnosti i promenljivo raspoloženje su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima, a učesnicima u saobraćaju pojačana pažnja.