U toku pregovori na uspostavljanju železničke linije Beograd-Budimpešta-Beč!

U toku su pregovori na uspostavljanju železničke linije Beograd – Budimpešta – Beč, potvrđeno je danas Tanjugu u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Mađarske železnice (MAV) su najavile da će u toku naredne godine, pored povezivanja Beograda i Budimpešte brzom prugom, omogućiti i vezu glavnog grada Srbije sa Bečom.

Putovanje bi trajalo nešto više od šest časova

Putovanje vozom između Beograda i Beča trajalo bi nešto više od šest časova, što je za oko tri sata manje od putovanja autobusom.

Putnički vozovi počeli su početkom oktobra da redovno saobraćaju novom brzom prugom na relaciji Beograd – Subotica.

Na navedenoj relaciji organizovan je saobraćaj “Inter City” (SOKO) i “Inter Regio” putničkih vozova, koji saobraćaju brzinom od 200 kilometara na čas.

Brza pruga Novi Sad – Subotica svečano je otvorena 3. oktobra u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a otvaranje brze pruge od Budimpešte do granice sa Srbijom najavljeno je za početak marta.

Izgradnja ove deonice počela je u novembru 2021. godine, a pruga je duga oko 108,1 kilometar.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

