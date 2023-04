U subotu pretežno sunčano temperatura do 22°C

Pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i toplo, a kiša i kratkotrajni lokalni pljuskovi ponegde praćeni grmljavinom povremeno se očekuju na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku zemlje. Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 10 °C, a najviša dnevna od 18 do 22 °C.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za: 22.04.2023. – SUBOTA

Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati povolјan uticaj. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Problemi sa snom i glavobolјa su mogući kod meteoropata.