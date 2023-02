U subotu oblačno, u nižim krajevima sa kišom,susnežicom,snegom…

Umereno do potpuno oblačno, u nižim krajevima mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, na planinama sa snegom. U nižim predelima južnije od Save i Dunava formiranje snežnog pokrivača visine od 5 do 10 cm, dok se na planinama očekuje novih 10 do 20 cm, ali uz vejavicu/mećavu i stvaranje snežnih nanosa. Posle podne na severu Srbije prestanak padavina, uveče i razvedravanje. Duvaće umeren i jak severni i severozapadni vetar, koji će povremeno dostizati olujne udare. Najniža temperatura od -2 do 4 °C, najviša dnevna od 3 do 7 °C.

Biometeorološka prognoza za subotu 4. februar 2023. godine

Biometeorološka situacija može biti nepovoljna za srčane bolesnike i osobe koje imaju problema sa respiratornim sistemom. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu poremećaja sna, promenljivog raspoloženja i glavobolje. Neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju.