U Srbiji sutra kišovito, najniža temperatura 0, najviša do 19 stepeni!

U Srbiji sutra kišovito!

U Srbiji će sutra ujutro biti hladno, naročito na jugu i jugoistoku gde se očekuje i lokalna pojava slabog prizemnog mraza, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Tokom dana se očekuje postepeno naoblačenje sa severozapada, ujutro i pre podne sa kišom na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim predelima, kada se očekuje i lokalna pojava pljuskova. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, na jugu i istoku južnih pravaca, koji će u planinskim predelima biti povremeno i jak. Najniža temperatura će se kretati od 0 do devet stepeni, dok će najviša biti od 13 do 19 stepeni.

U Beogradu će sutra ujutro biti hladno uz prestanak kiše, a tokom dana pretežno oblačno. Dok se kiša ponovo očekuje kasno posle podne i uveče. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. A najniža temperatura biti oko devet stepeni, a najviša oko 15.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 12. oktobra. Početkom sledeće sedmice biće pretežno oblačno, mestimično sa kišom, koja se u sredu u prvom delu dana očekuje još na istoku i jugu. Zatim će biti suvo i toplije sa dužim sunčanim intervalima. Ali i najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 17 do 20 stepeni.

U petak uveče na severu, a za vikend i u ostalim krajevima očekuje se novo naoblačenje sa kišom uz pad temperature.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!