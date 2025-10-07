U Srbiji četvrtina zaposlenih radi više od 45 sati nedeljno!

U Srbiji 24,6 odsto zaposlenih radi više od 45 sati nedeljno sa svom glavnom i eventualno drugom poslu, što je znatno više od proseka Evropske unije koji iznosi 10,8 odsto, pokazuju danas objavljeni podaci Evrostata za drugi kvartal 2025.

Najveći udeo zaposlenih u Evropskoj uniji koji rade više od 45 sati zabeležen je u Grčkoj 20,9 odsto, dok su Kipar 16,6 odsto i Malta 14,6 odsto takođe iznad proseka.

Na drugom kraju liste nalazi se Bugarska sa samo 2,5 odsto zaposlenih koji navode da su im radne nedelje duže od 45 sati, slede Letonija 4,1 odsto i Rumunija 5,9 odsto.

Većina zaposlenih u Evropskoj uniji, njih 72,3 odsto, radi između 20 i 44 sata nedeljno, što je i najčešći obrazac radnog vremena.

U toj kategoriji prednjače Bugarska sa udelom od 92,8 odsto, Rumunija 90,6 odsto i Letonija 86,9 odsto.

Pored toga, 16,9 odsto zaposlenih u Evropskoj uniji radi najviše 19 sati nedeljno, navodi se na veb stranici Evrostata.

Najveći udeo zaposlenih sa skraćenim radnim vremenom ima Holandija 26,8 odsto, dok su Danska sa 25,5 odsto i Austrija sa 25,3 odsto na drugom i trećem mestu, a najmanje radnika s kraćim radnim vremenom registrovano je u Rumuniji 3,5 odsto, Bugarskoj 4,6 odsto i Grčkoj 6,1 odsto.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…