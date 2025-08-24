U Selačkoj održan „Torlački sabor“

U Selačkoj kod Zaječara juče je po četvrti put organizovana manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva „Torlački sabor“.

Nakon defilea učesnika, u bogatom kulturno-umetničkom programu učestvovali su KUD-ovi: „Luka Paunović Beli“ iz Selačke, „Sloga“ iz Vražogrnca, „Grljan“ iz istoimenog sela, „Penzioner“ i „Koreni“ iz Zaječara.

,,Torlački sabor” je otvorio gradski većnik Boban Kostić.

Tokom dana održana su sportska nadmetanja i takmičenje u kuvanju gulaša. U nadvlaćenju konopca pobedila je ekipa ,,Cvetkovci”, a u fudbalu ekipa Grlišta. U bacanju kamena sa ramena najbolji je bio Nemanja Mitić, a u stonom tenisu Monika Mladenović.

Najbolji gulaš skuvala je Ljiljana Antanasković iz Gamzigrada.

Organizator i pokrovitelj manifestacije je Grad Zaječar, a u realizaciji, pored Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović”, učestvovali su Turistička organizacija i Sportski savez grada Zaječara, kao i Mesna zajednica „Selačka”.

Zajecaronline/fb/pozzoranradmilovic/N.B

