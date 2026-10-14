U poslednja 24 časa, u Zaječaru, ekipa Hitne pomoći intervenisala 15 puta

Tokom proteklog dana, odnosno u utorak, 13. oktobra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljen je 51 pregled.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 15 puta, od toga je 10 intervencija bilo u službi, dok je 5 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 141 školske dece i 91 predškolske dece. Dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 5 pregleda.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima.

U zaječarskom porodilištu rođen je jedan dečak.

Zajecaronline/N.S.

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