Nastavlja se uređenje ulica i puteva na teritoriji Bora: Više od 300 metara novog asfalta u Zlotu

Asfaltira se ulica Desanke Maksimović u Zlotu

U okviru kontinuiranog ulaganja u putnu infrastrukturu, izvodili su se radovi na asfaltiranju ulice Desanke Maksimović u Zlotu, gde se asfaltira 317 metara. Asfaltiranjem ove deonice nastavlja se uređenje ulica i puteva, sa ciljem da se infrastrukturno unaprede sve sredine na teritorije Bora i odgovori na potrebe građana.

Radovi na unapređenju putne infrastrukture imaju za cilj poboljšanje uslova za život meštana,bezbednije odvijanje saobraćaja i lakše svakodnevno funkcionisanje.

Zajecaronline/Grad Bor/N.S.

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