Vučić razgovarao sa građanima u Brestovačkoj banji!

Nosilac liste “Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić juče je na putu ka Zaječaru, posetio Brestovačku Banju gde je razgovarao sa građanima.

“Na putu za Zaječar, svratio sam do Brestovačke Banje, gde su mi pauzu ulepšali susreti sa divnim ljudima. Hvala vam na toplom dočeku i lepim rečima”, naveo je Vučić na Instagramu.

Posle posete Brestovačkoj Banji on je posetio porodicu Ničić, koja je, kako je naveo, posle mnogo godina nade i pokušaja dobila sina.

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“Posle mnogo godina nade i pokušaja, porodica Ničić dobila je svog malog Vida – najveću životnu radost i najlepši razlog za osmeh. Bilo mi je veliko zadovoljstvo što sam imao priliku da upoznam ovog divnog dečaka, koji mi je dao iskrenu podršku i poželeo pobedu. Hvala ti, mali Vide, na ljubavi i osmesima“, naveo je Vučić.

Nosilac lista “Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić obišao je, na putu ka Zaječaru, radove na sanaciji puta Zlot – Podgorac i istakao da će građani dobiti 12 kilometara potpuno novog asfalta.

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Vučić je razgovarao sa radnicima, koji su mu preneli da će radovi biti brzo gotovi. “Obećano – ispunjeno! Mnogo sam srećan što smo pre samo 20 dana obećali početak sanacije puta Zlot – Podgorac, a danas sam već zatekao radnike koji vredno rade na toj deonici. Divni ljudi ovog kraja dobiće 12 kilometara potpuno novog asfalta”, naveo je Vučić na Instagramu.

Vučić će kasnije sinoć u Zaječaru obratio građanima na predizbornom skupu liste “Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija”.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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