Privremeno danas bez vode naselje Podliv i Železnička ulica u Zaječaru

Zbog kvara na vodovodnoj mreži doći će do privremenog prekida u vodosnabdevanju. Bez vode će danas biti naselje Podliv i Železnička ulica u Zaječaru.

Kako je najavljeno, vode neće biti do 15 časova.

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Počela vakcinacija protiv sezonskog gripa u Zaječaru

Služba opšte medicine počela je danas vakcinaciju protiv sezonskog gripa.

Kako su naveli iz ZC Zaječar, vakcinacija će se sprovoditi u Službi opšte medicine u Domu zdravlja radnim danima od 8 do 16 časova, a subotom od 9 do 16 časova.

Takođe, imunizacija će biti dostupna u Ambulatni 1 i ambulanti Karađorđev venac radnim danima od 8 do 16 časova, a subotom od 9 do 16 časova.

Vakcinacija će biti dostupna i u seoskim ambulantama, a sprovodiće se po nedeljnom rasporedu rada ambulanti.

Zajecaronline/N.S.

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