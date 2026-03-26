U ponoć počinje izborna tišina: Evo šta treba da znate o izborima u 10 opština
Izborna tišina pred redovne lokalne izbore u deset jedinica lokalne samouprave počinje u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 20 časova.
Građani će u nedelju birati odbornike u više lokalnih samouprava širom Srbije – za Skupštinu grada Bora, kao i za skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek, dok će se glasati i za odbornike Skupštine gradske opštine Sevojno.
Biračka mesta biće otvorena od 7 do 20 časova.
Tokom izborne tišine zabranjeno je svako vođenje izborne kampanje i uticanje na opredeljenje birača.
Zakonom su propisane novčane kazne za pravna i fizička lica koja u tom periodu, uključujući i dan glasanja do zatvaranja biračkih mesta, u medijima ili na javnim skupovima objavljuju procene rezultata izbora, predstavljaju kandidate i njihove programe ili pozivaju građane da glasaju, odnosno ne glasaju za određene liste.
Kada je reč o Boru, Skupština grada ima 35 odborničkih mesta, a na izborima učestvuje sedam lista. Pravo glasa ima 38.511 birača, koji će glasati na 48 biračkih mesta.
U Smederevskoj Palanci bira se 49 odbornika, a nadmeće se šest lista. Pravo glasa ima 38.949 birača, a glasanje se odvija na 49 biračkih mesta.
U Bajinoj Bašti bira se 45 odbornika, uz učešće šest lista. Ukupno 21.462 birača glasa na 52 biračka mesta.
U opštini Lučani bira se 35 odbornika, a učestvuje šest izbornih lista. Pravo glasa ima 14.632 birača, koji će glasati na 43 biračka mesta.
Aranđelovac bira 41 odbornika, a na izborima učestvuje pet lista. Pravo glasa ima 36.841 birač, a glasanje se organizuje na 41 biračkom mestu.
U Kuli se bira 37 odbornika, a nadmeće se pet lista. Pravo glasa ima 33.283 birača, koji glasaju na 40 biračkih mesta.
U Knjaževcu se bira 40 odbornika, uz učešće četiri liste. Pravo glasa ima 22.256 birača, a glasanje se sprovodi na 65 biračkih mesta.
U Majdanpeku se bira 31 odbornik, a učestvuju četiri liste. Pravo glasa ima 15.417 birača, koji glasaju na 41 biračkom mestu.
U Kladovu se bira 28 odbornika, a učestvuju tri liste. Pravo glasa ima 21.090 birača, a glasanje se odvija na 31 biračkom mestu.
Lokalni izbori biće održani i u gradskoj opštini Sevojno, gde su na zbirnoj listi četiri izborne liste. Skupština ove opštine ima 19 odbornika, pravo glasa ima 5.544 birača, a glasa se na pet biračkih mesta.
Prema Zakonu o lokalnim izborima, izborna komisija je dužna da u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donese i objavi ukupan izveštaj o rezultatima izbora.
Poslednji lokalni izbori u ovih deset jedinica lokalne samouprave održani su 3. aprila 2022. godine.
Zajecaronline/24sedam/ N.B.
