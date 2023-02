U ponedeljak izuzetno hladno

Ujutro umeren i jak mraz. U toku dana na severu i istoku Srbije pretežno sunčano, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno uz provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od -12 do -5 °C, najviša od -3 do 2 °C.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak 6. februar 2023. godine

Očekuje se blago poboljšanje biometeorološke situacije, ali se oprez i dalje savetuje osobama sa osetljivim nervnim sistemom i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu razdražljivosti i slabije koncentracije. U saobraćaju neophodna povećana pažnja.