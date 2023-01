U nedelju umereno do potpuno oblačno…

Umereno do potpuno oblačno, malo toplije i u većini krajeva suvo, samo ujutro na severozapadu ponegde sa kišom. Sredinom dana u većini krajeva kratkotrajno razvedravanje. Uveče u brdsko planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije susnežica i sneg, a u nižim predelima kiša koja se tokom noći očekuje iznad većeg dela. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, uveče u planinskim predelima i jak. Najniža temperatura od -2 do 2 °C, a najviša dnevna od 3 na zapadu do 11 °C na jugoistoku.

Biometerološka prognoza za nedelju 22. januar 2023. godine

Očekivane biometeorološke prilike izazvaće tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima, pogotovo sa ishemijskim oboljenjima srca. Reumatski bolovi i nesanica su očekivani kao meteoropatske reakcije. Maksimalna koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.