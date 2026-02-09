Tužilaštvo u Hagu predložilo 45 godina zatvora za Hašima Tačija zbog ratnih zločina

Tužilaštvo Specijalizovanih veća Kosova u Hagu zatražilo je kaznu od 45 godina zatvora za bivšeg predsednika Kosova Hašima Tačija, tereteći ga za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene tokom i neposredno nakon sukoba na Kosovu.

Predlog kazne iznet je pred “Kosovo Specialist Chambers”, sudom nadležnim za procesuiranje bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK). Tužilaštvo smatra da su dokazi tokom postupka pokazali sistematsku odgovornost optuženih za progon, nezakonita pritvaranja, mučenje i ubistva civila i političkih protivnika.Pored Tačija, tužilaštvo je istu kaznu predložilo i za druge bivše visoke zvaničnike i komandante OVK, navodeći da su delovali u okviru zajedničkog zločinačkog poduhvata. Prema navodima optužnice, zločini su počinjeni nad Srbima, Romima i Albancima koji su smatrani političkim protivnicima.

Odbrana je tokom procesa negirala sve optužbe, tvrdeći da nema dokaza o direktnoj odgovornosti optuženih i da je reč o politički motivisanom postupku. Sudsko veće će u narednom periodu razmotriti predlog kazne i doneti prvostepenu presudu.

Zajecaronline/pepo.politika/I.R.

