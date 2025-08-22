TULUMBE KAO IZ POSLASTIČARNICE

Potrebno je:

Za testo:

4 krupnija jajeta

400 ml vode

100 ml ulja

250 g brašna

2 kašičice šećera

prstohvat soli

1 l ulja za prženje

Za sirup:

1 kg šećera

600 ml vode

kriške od pola limuna

Napomena: Od navedene količine dobićete 40 tulumbi.

Priprema:

So, šećer, ulje i vodu sipajte u dublju šerpu pa ostavite da proključa. Onda skinite sa šporeta, dodajte brašno i mešajte dok se ne napravi čvrsta smesa u obliku lopte. Pustite testo 15 minuta da se prohladi, a vi za to vreme penasto umutite jaja. Zatim jaja dodajte testu i mikserom sjedinite. Kada testo postane svilenkasto i mekše, njime punite špric za tulumbe. U šerpicu sipajte litar ulja pa u njega istiskajte špricem tulumbe, oko 10 cm dužine. Ostavite prostora u šerpici između njih, zato što će narasti. Pržite ih uz povremeno okretanje, dok ne dobiju zlatnu boju. Vadite tulumbe rešetkastom kašikom i stavljajte u sirup. Ugasite ringlu i pustite desetak minuta da se prohlade. Ponavljajte postupak dok ne utrošite sav materijal. Prelijte pržene tulumbe gotovim sirupom pa prekrijte folijom. Stavite tulumbe u frižider da se hlade. Servirajte i služite.

Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.

