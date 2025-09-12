TRILEĆE Omiljeni desert, sprema se vrlo lako

Potrebno je:

Patišpanj:

6 jaja

200 g brašna

100 g šećera

1 vanilin šećer

1/2 praška za pecivo

Preliv:

400 ml slatke pavlake

300 ml kondenzovanog mleka

800 ml mleka

Karamel premaz:

250 g šećera

250 ml pavlake za kuvanje

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. Umutite belanca, pa postepeno dodajte šećer i vanilin šećer. Zatim dodajte jedno po jedno žumance. Na kraju umešajte polako brašno pomešano sa praškom za pecivo. Sipajte u tepsiju obloženu papirom za pečenje i pecite oko pola sata u zagrejanoj rerni na 180 stepeni. Kad se patišpanj prohladi, izvadite iz tepsije i viljuškom izbockajte. U tepsiju ulijte slatku pavlaku pa položite patišpanj naopačke. Ostavite da stoji 10 minuta. Izmešajte mleko i kondenzovano mleko pa prelijte patišpanj. Pustite da odstoji i upije mleko, pa premažite karamel kremom. Karamel premaz: stavite šećer u šerpu i mešajte na ringli da se delimično istopi. Dodajte pavlaku za kuvanje neprestano mešajući. Smanjite jačinu ringle i sačekajte da se šećer potpuno istopi. Prelijte kolač.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!