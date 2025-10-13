Trik za savršenu domaću supu: jedan dodatak menja sve!

Kulinarski stručnjaci ističu da upravo ova jednostavna namirnica može potpuno da promeni ukus supe.

Koren celera dodaje bogatstvo, miris i blagu slatkoću, čineći supu punijom i aromatičnijom.

Osim što poboljšava ukus, celer je i veoma zdrav – bogat je vitaminima, mineralima i vlaknima koja pospešuju varenje.

Kada se kombinuje sa klasičnim povrćem poput šargarepe, peršuna i luka, stvara idealnu bazu za domaću supu.

Preporučuje se da se nekoliko komada korena celera kuva zajedno sa mesom i ostalim povrćem, jer tokom kuvanja otpušta aromu koja oplemenjuje ceo obrok.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

