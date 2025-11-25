Trener Reala Ćabi Alonso vodi 20 fudbalera na meč protiv Olimpijakosa!

Trener Reala Ćabi Alonso saopštio je danas spisak od 20 fudbalera koji će biti u konkurenciji za meč petog kola Lige šampiona protiv Olimpijakosa.

Fudbaleri Reala će biti oslabljeni u Atini, pošto će utakmicu protiv Olimpijakosa da propuste Tibo Kurtoa, Din Huijsen, Dani Karvahal, Antonio Ridiger, Eder Militao, David Alaba i Franko Mastantuono.

Alonso je odlučio da u Atini povede 20 igrača. Na spisku se nalaze:

Golmani: Andrej Lunin, Fran Gonzalez, Havi Navaro.

Odbrana: Trent Aleksander-Arnold, Raul Asensio, Alvaro Kareras, Fran Garsija, Ferlan Mendi.

Srednji red: Džud Belingem, Eduardo Kamavinga, Federiko Valverde, Aurelijen Čuameni, Arda Guler, Dani Sebaljos.

Napad: Vinisijus Žunior, Endrik, Kilijan Mbape, Rodrigo, Gonzalo Garsija, Brahim Dijaz.

Utakmica između Olimpijakosa i Reala biće odigrana sutra od 21 čas u Atini.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

